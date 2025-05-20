За четыре месяца из Кыргызстана экспортировано 13 тысяч тонн молочной продукции

За январь – апрель 2025 года из Кыргызстана экспортировано более 13 тысяч тонн молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
По ее данным, это почти на 4 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, что составляет рост на 44,5 процента. Это свидетельствует об активном развитии молочной отрасли в стране.
Основные экспортируемые молочные продукты:
- сливочное масло — 863,4 тонны;
- мороженое — 999,4 тонны;
- сыр — 662,3 тонны;
- сухое молоко — 363 тонны;
- Шоро — 3,1 тонны;
- курут — 0,5 тонны.
Рост объемов экспорта положительно влияет на развитие сельского хозяйства, повышение доходов фермеров и устойчивость национальной экономики.