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Общество

За четыре месяца из Кыргызстана экспортировано 13 тысяч тонн молочной продукции

За январь – апрель 2025 года из Кыргызстана экспортировано более 13 тысяч тонн молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, это почти на 4 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, что составляет рост на 44,5 процента. Это свидетельствует об активном развитии молочной отрасли в стране.

Основные экспортируемые молочные продукты:

  • сливочное масло — 863,4 тонны;
  • мороженое — 999,4 тонны;
  • сыр — 662,3 тонны;
  • сухое молоко — 363 тонны;
  • Шоро — 3,1 тонны;
  •  курут — 0,5 тонны.

Рост объемов экспорта положительно влияет на развитие сельского хозяйства, повышение доходов фермеров и устойчивость национальной экономики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329710/
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