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Экономика

В Кыргызстане закупочную цену на молоко установят по уровню жирности

В Кыргызстане внедрена система дифференцированной оплаты молока в зависимости от его жирности. Инициатива реализуется Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уже второй год подряд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ежегодно с апреля по июнь в стране наблюдается снижение закупочных цен на молоко, что создает трудности для фермеров. Чтобы стабилизировать ситуацию, введена таблица тарифов, позволяющая устанавливать стоимость, исходя из содержания жира в молоке.

  • При жирности выше 4 процентов молоко закупается по цене свыше 40 сомов за литр.
  • При жирности 3,5 процента стоимость составляет от 36 до 39 сомов.
  • При 3 процентах — 31 сом.

Тарифы утверждаются Антимонопольной службой с учетом региональной специфики, уровня заработной платы, стоимости кормов и курса сома. Таблица с расценками размещается на каждом перерабатывающем предприятии.

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В случае разногласий между фермером и заводом относительно жирности продукции стороны могут обратиться в ветеринарные лаборатории. На основании результатов экспертизы предприятие обязано принять молоко по соответствующему тарифу. За несоблюдение установленных правил заводы будут привлекаться к ответственности.

Предприятия также обязаны размещать таблицу тарифов на видном месте и совместно с местными органами власти обеспечивать информирование населения о действующих правилах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325589/
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