В 2024 году производство яиц и молока в Кыргызстане увеличилось

В 2024 году производство молока в Кыргызстане увеличилось на 2,6 процента. Такие данные содержатся в аналитическом обзоре Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что хозяйства всех категорий произвели 459,7 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это также на 2,6 процента больше, чем в 2023 году.

Производство молока составило 1 миллион 823,8 тысячи тонн. Этот показатель лучше аналогичного годом ранее.

Объем производства яиц составил 790,3 миллиона штук — на 15,2 процента больше, чем в 2023 году.

Рост объемов производства скота и птицы на убой отмечен во всех странах, входящих в ЕАЭС. Производство молока увеличилось во всех государствах союза, кроме Армении. Увеличение объемов производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, Беларуси и Казахстане, снижение — в Армении и России.