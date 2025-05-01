Проект государственной поддержки малого и среднего бизнеса с мая запускают в КР

Проект государственной поддержки малого и среднего бизнеса с мая 2025 года запускают в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Отмечается, что проект будет реализован за счет средств республиканского бюджета и собственных ресурсов ОАО «Фонд развития предпринимательства». Объем поддержки составляет 500 миллионов сомов.

В ведомстве озвучили условия кредитования:

ставка — 8 процентов годовых;

срок — до 60 месяцев;

максимальная сумма — до 5 миллионов сомов;

целевое направление — производство и переработка продукции пищевой, текстильной, химической, фармацевтической, резиновой, пластиковой отраслей, выпуск электротехники, стройматериалов, а также сферы туризма, образования, здравоохранения и стартапы.

Кредиты будут выдавать на возвратной основе с использованием револьверного механизма, позволяющего перераспределять возвращенные средства на новые займы.

Частичное субсидирование процентной ставки обеспечит Минфин: 4 процента годовых будут компенсированы из бюджета для снижения нагрузки на заемщиков.