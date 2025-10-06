16:08
Экономика

Глава кабмина Кыргызстана призвал усилить сдерживание роста цен на соцтовары

Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев подвел итоги пополнения бюджета и развития малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2025 года

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев поручил усилить реализацию плана мероприятий по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары на 2025 год. Об этом он заявил на аппаратном совещании, где подвели итоги января — сентября 2025 года.

Кроме того, по его словам, необходимо не только сохранить нынешние темпы развития экономики, но и усилить их.

Перевыполнение бюджета и приток инвестиций

Доходы государственного бюджета за 9 месяцев 2025 года составили 722 миллиарда 901 миллион сомов, что на 23 миллиарда 810 миллионов 700 тысяч сомов больше плана (плюс 3,4 процента).

  • Налоговая служба перевыполнила план на 4,5 процента, собрав 211 миллиардов 971,9 миллиона сомов.
  • Таможенная служба перевыполнила план на 2,4 процента, собрав 102 миллиарда 146,4 миллиона сомов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что в 2024 году, когда объем глобальных прямых иностранных инвестиций сократился на 11 процентов, их приток в Кыргызстан, напротив, вырос на 22 процента и превысил $1 миллиард.

По итогам первого полугодия 2025 года объем ПИИ составил $562,7 миллиона, что на 21,7 процента больше, чем годом ранее. Однако около 84 процентов всех инвестиций приходится на Бишкек, Джалал-Абадскую, Таласскую и Чуйскую области.

Национальному агентству по инвестициям поручили разработать меры по диверсификации притока ПИИ по регионам для равномерного экономического развития.

Рост малого и среднего бизнеса

Сектор малого и среднего предпринимательства значительно вырос за первое полугодие 2025 года.

  • Объем валовой добавленной стоимости малого и среднего бизнеса вырос на 42,1 процента и составил 335,5 миллиарда сомов.

  • Доля МСБ в ВВП увеличилась с 39,8 до 47,3 процента.

  • Количество действующих предприятий МСБ выросло на 13,5 процента (19,1 тысячи).

  • Численность занятых в МСБ увеличилась на 5,3 процента (607,8 тысячи человек).

Министерству экономики и коммерции поручили проанализировать развитие МСБ в региональном разрезе, чтобы сократить разрыв в развитии малого и среднего предпринимательства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346156/
просмотров: 163
