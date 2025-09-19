16:11
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Экономика

Новое фискальное программное обеспечение поможет бизнесу сократить отчетность

Государственная налоговая служба провела совещание с представителями сферы общественного питания по внедрению фискального программного обеспечения (ФПО) с функцией передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Заместитель председателя службы Азат Алманбетов рассказал, что внедрение ФПО поможет в цифровизации налоговой системы и снизит нагрузку на предпринимателей. Новая система позволит сократить количество отчетности и избавит от необходимости покупать кассовые аппараты.

В ходе встречи представители бизнеса обозначили ряд проблем, связанных с особенностями отрасли, и внесли предложения по улучшению работы системы. Азат Алманбетов заверил, что все вопросы изучат для поиска оптимальных решений.

Особенности нового проекта:

  • ФПО — это программное обеспечение для налогового и бухгалтерского учета, которое интегрируется с системами Налоговой службы.
  • Как работает? Данные о продажах и чеки ККМ формируются и передаются в ГНС напрямую из учетной системы, что обеспечивает достоверность информации.
  • Пилотный проект стартовал 1 сентября 2025 года в сфере общественного питания. С 1 октября он охватит гостиничный бизнес, с 1 февраля 2026 года — автозаправочные станции.
  • Для участия в проекте предпринимателю надо обратиться в местный налоговый орган. После установки ФПО ранее использовавшиеся кассовые аппараты можно снять с регистрации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344182/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Бакыт Торобаев: Политика кабинета министров строится на диалоге с бизнесом
За использование чужих электронных кошельков бизнес в КР будут штрафовать
В Кыргызстане изменили правила торговли: утверждены новые ставки патентов
ГНС напоминает, как платить подоходный налог с продажи имущества
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
В Кыргызстане число предпринимателей, применяющих ККМ, выросло на 15 процентов
Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенного в Кыргызстане алкоголя
Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
Проект государственной поддержки малого и среднего бизнеса с мая запускают в КР
Популярные новости
Продукты продолжают дорожать. На&nbsp;что в&nbsp;Кыргызстане заметнее всего выросли цены Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Средняя зарплата в&nbsp;Кыргызстане вырастет до&nbsp;62&nbsp;тысяч сомов, прогнозирует Минфин Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Строительство железной дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан ускорят Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
16:09
Дело «Клоопа». Правозащитники осуждают приговор бывшим сотрудникам редакции Дело «Клоопа». Правозащитники осуждают приговор бывшим...
16:04
В Бишкеке открыли школу дзюдо имени Жаныбека Алыкулова
16:02
В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, чем в Казахстане
15:43
Новое фискальное программное обеспечение поможет бизнесу сократить отчетность
15:21
Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти