Новое фискальное программное обеспечение поможет бизнесу сократить отчетность

Государственная налоговая служба провела совещание с представителями сферы общественного питания по внедрению фискального программного обеспечения (ФПО) с функцией передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Заместитель председателя службы Азат Алманбетов рассказал, что внедрение ФПО поможет в цифровизации налоговой системы и снизит нагрузку на предпринимателей. Новая система позволит сократить количество отчетности и избавит от необходимости покупать кассовые аппараты.

В ходе встречи представители бизнеса обозначили ряд проблем, связанных с особенностями отрасли, и внесли предложения по улучшению работы системы. Азат Алманбетов заверил, что все вопросы изучат для поиска оптимальных решений.