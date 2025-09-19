Новое фискальное программное обеспечение поможет бизнесу сократить отчетность

Государственная налоговая служба провела совещание с представителями сферы общественного питания по внедрению фискального программного обеспечения (ФПО) с функцией передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Заместитель председателя службы Азат Алманбетов рассказал, что внедрение ФПО поможет в цифровизации налоговой системы и снизит нагрузку на предпринимателей. Новая система позволит сократить количество отчетности и избавит от необходимости покупать кассовые аппараты.
В ходе встречи представители бизнеса обозначили ряд проблем, связанных с особенностями отрасли, и внесли предложения по улучшению работы системы. Азат Алманбетов заверил, что все вопросы изучат для поиска оптимальных решений.
Особенности нового проекта:
- ФПО — это программное обеспечение для налогового и бухгалтерского учета, которое интегрируется с системами Налоговой службы.
- Как работает? Данные о продажах и чеки ККМ формируются и передаются в ГНС напрямую из учетной системы, что обеспечивает достоверность информации.
- Пилотный проект стартовал 1 сентября 2025 года в сфере общественного питания. С 1 октября он охватит гостиничный бизнес, с 1 февраля 2026 года — автозаправочные станции.
- Для участия в проекте предпринимателю надо обратиться в местный налоговый орган. После установки ФПО ранее использовавшиеся кассовые аппараты можно снять с регистрации.