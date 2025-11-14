Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона

Международная компания Amway Central Asia объявила о новом этапе развития в Кыргызстане — расширении инфраструктуры, улучшении клиентского сервиса и усилении поддержки партнеров по всей стране.

Церемония, прошедшая в Бишкеке, собрала представителей компании, Министерства экономики и коммерции КР, Государственной налоговой службы КР и бизнес-сообщества.

Развитие инфраструктуры и возможностей

Генеральный директор Amway Central Asia Ник Музашвили отметил, что запуск новой инфраструктуры в Кыргызстане стал логичным шагом в ответ на растущие запросы сообщества.

«Мы стремимся быть ближе к нашим партнерам и клиентам. Новая инфраструктура Amway Central Asia в Кыргызстане обеспечит улучшение клиентского сервиса, оптимизацию сроков доставки и поддержку партнеров по всей стране. Теперь заказы можно получать значительно быстрее — без ожидания в 10–15 дней», — подчеркнул он.

Ник Музашвили также отметил большой потенциал кыргызстанского сообщества, подчеркнув вклад местных лидеров, которые на протяжении многих лет вдохновляют людей своим примером, продвигают культуру здоровья и помогают другим строить собственный путь к успеху.

Голос лидеров

Бриллиантовые лидеры — основатели бизнеса Amway Central Asia в Кыргызстане Бактыбек Касымов и Атыргуль Бабаназарова подчеркнули, что развитие компании открывает для кыргызстанцев новые возможности:

«Amway дает людям возможность заниматься предпринимательством, развиваться, повышать уровень жизни и заботиться о здоровье своем и своих близких».

Фокус на здоровье и устойчивое развитие

Развитие деятельности в Кыргызстане является частью региональной стратегии Amway Central Asia, направленной на продвижение культуры здоровья и устойчивого образа жизни.

В Казахстане компания уже успешно реализует социальные и образовательные проекты, включая программы для школьников и молодежи, а также инициативы по внедрению экологичных технологий, таких как системы очистки воды и воздуха.

Еще одно приоритетное направление — качество воздуха.

Врач-гериатр Глеб Краснов (Казахстан) отметил: «Ежегодно около 8 миллионов человек в мире погибают из-за загрязненного воздуха, из них 38 проценты — из-за загрязнения внутри помещений».

Он подчеркнул, что загрязнение воздуха в городах, вызванное промышленностью, транспортом и плотной застройкой, увеличивает риск онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

В ответ на эти вызовы Amway Central Asia предлагает инновационное решение — систему очистки воздуха Atmosphere™ Mini, которая помогает создавать здоровое пространство дома и на работе, заботясь о благополучии каждой семьи.

Миссия Amway

«Развитие в Кыргызстане — это не просто бизнес-решение, а часть нашей миссии — помогать людям жить лучше, раскрывая потенциал каждого человека и объединяя сильное сообщество, вдохновленное общей целью», — подчеркнули в компании.

О компании

Amway Central Asia— мировой лидер в области ботанической науки и инноваций, объединяющий более 100 стран мира.

Компания выращивает собственные растительные компоненты на сертифицированных органических фермах площадью свыше 6 тысяч акров.

Более 800 ученых компании разрабатывают продукты, а портфель Amway Central Asia включает более 350 научно обоснованных решений для здоровья и благополучия.

