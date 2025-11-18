18:20
На обсуждение вынесли законопроект с новыми штрафами и правилами для бизнеса

На общественное обсуждение вынесли проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогового администрирования». Документ содержит широкий пакет поправок, затрагивающий налоговый, административный и торговый блоки законодательства.

Поправки уточняют нормы Кодекса о неналоговых доходах. Налоговые органы обязаны рассматривать заявления о возврате или зачете сборов в течение 10 рабочих дней. После признания требования правомерным обращение на возврат направляется в территориальные управления Министерства финансов.

Использование термина «казначейство» из законодательства исключают.

Значительная часть проекта посвящена изменениям в Кодексе о правонарушениях. Среди новых норм:

  • Работа с ювелирными изделиями без специального учета — штраф 5 тысяч сомов для физических, 7 тысяч 500 — для юридических лиц.
  • Экономическая деятельность без налоговой регистрации — 5 тысяч сомов для физических, 7 тысяч 500 — для юридических лиц.
  • Нарушения администраторов рынков и торговых центров по налоговому учету — штраф 1 миллион сомов.
  • Нарушения при использовании оборудования для безналичной оплаты — от предупреждения до штрафов (от 20 тысяч до 65 тысяч сомов).

Кроме того, вводится ответственность за перемещение товаров из стран ЕАЭС без документов:

  • первичное нарушение —20 тысяч сомов для физических, 65 тысяч — для юридических лиц;
  • повторное — 40 тысяч сомов для физических, 100 тысяч — для юридических лиц;
  • при повторном нарушении возможна конфискация товаров и транспортных средств.

В проекте также предлагается:

  • исключить возможность рассмотрения налоговых споров в третейских судах;
  • обновить терминологию в законе о внутренней торговле;
  • исключить положения о налоговых спорах из закона о третейских судах;
  • уточнить нормы в законе о госмонополии на производство алкоголя и в законе о лицензировании.
