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Экономика

Жогорку Кенеш одобрил кредит для города Ош и госгарантии на 1,5 миллиарда сомов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале рассказал об итогах заседания комитета по бюджету, экономике и фискальной политике.

По его словам, комитет по бюджету рассмотрел кредитное соглашение о привлечении 8 миллионов евро в качестве кредита и 5 миллионов 50 тысяч евро в качестве гранта на очередную модернизацию очистных сооружений в городе Оше.

Средства также пойдут на подключение к канализационным сетям социальных объектов и многоэтажных домов. Дастан Бекешев поддержал данный проект.

Комитет также рассмотрел ряд распоряжений кабмина о выделении денежных средств и дал разрешение Министерству финансов на выдачу государственных гарантий на сумму 1,5 миллиарда сомов.

Депутат предположил, что это может быть связано с привлечением инвестиций, требующих госгарантий, отметив, что практика выдачи таких гарантий возобновилась с 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327740/
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