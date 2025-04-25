По итогам 2024 года выручка «Кумтор Голд Компани» составила около $1 миллиарда

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» рассмотрело и утвердило отчет закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» по итогам деятельности за 2024 год.

Председатель правления «Кумтор Голд Компани» Бузурман Субанов сообщил, что по итогам 2024 года выручка от реализации золота составила $989,1 миллиона при плане в $739,3 миллиона:

«В прошлом году на руднике «Кумтор» объем горных работ составил 189,1 миллиона тонн при плане 180,3 миллиона тонн. Было произведено 12 тысяч 552 килограмма золота при плане в 12 тысяч 509 килограммов. По итогам 2024 года компанией выплачено налогов и обязательных платежей в бюджет Кыргызской Республики $184,8 миллиона, или 16,1 миллиарда сомов, при плане в $177,5 миллиона. Чистая прибыль предприятия по итогам года составила $397,4 миллиона при плане $186,8 миллиона», — сказал Бузурман Субанов.

В ходе годового собрания председатель правления «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов отметил: «В текущем году перед всеми нами стоят еще более важные задачи, своевременная реализация которых потребует от нас повышенной мобилизации сил и ресурсов. В 2025 году необходимо сделать акцент на реализации таких проектов, как добыча руды подземным способом на руднике «Кумтор», разработка месторождения Тоголок и продолжение геологической разведки на перспективной Джангартской площади. Кроме того, необходимо приступить к реализации проекта по извлечению золота путем переработки лежалых хвостов хвостохранилища».

В ходе заседания Кубат Абдраимов констатировал, что, учитывая стоящие перед предприятием задачи, следует обратить повышенное внимание на соблюдение безопасности на руднике «Кумтор», в том числе путем проведения дополнительного обучения сотрудников и инспекций деятельности структурных подразделений.

Справка. Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» является единственным акционером закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» со 100-процентной долей.