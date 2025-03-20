Несколько предприятий Чуйской области посетил глава кабинета министров

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев посетил несколько промышленных предприятий в Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбека Касымалиев ознакомился с ходом реконструкции завода China Petrol Company «Джунда» в селе Ак-Башат Жайылского района. После модернизации и выхода предприятия на полную мощность он будет обеспечивать более 40 процентов потребностей внутреннего рынка Кыргызстана в очищенных нефтепродуктах.







Адылбек Касымалиев поручил полностью завершить работы по модернизации до 31 декабря 2025 года, как предусмотрено предыдущим инвестиционным соглашением.

Затем глава кабмина посетил ООО Zilan Eversun Textile в городе Кара-Балте. Турецкий инвестор начал работу по организации производства текстиля на базе бывшей ковровой фабрики ОсОО «Кара-Балта-килем», которая бездействовала более 20 лет.









Здесь также планируют открыть дополнительный корпус женского общежития на 100 мест. В планах увеличить мощность швейной фабрики за счет создания 1 тысячи 200 рабочих мест. Вся швейная продукция идет на экспорт.