16:57, 12 декабря 2025, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил КР на форуме в России
Председатель кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.
Глава кабинета министров вместе с премьер-министрами стран ЕАЭС ознакомился с музеем в павильоне «Атом» на территории выставочного комплекса ВДНХ. Павильон является крупнейшим образовательным центром, посвященным развитию атомной промышленности. Экспозиции музея охватывают историю освоения атомной энергии — от первого советского проекта до современных научных и технологических достижений.
Позже Адылбек Касымалиев принял участие в работе международной конференции, проходившей на той же площадке. В ходе мероприятия представлены современные разработки в сфере науки и высоких технологий, включая системы очистки газовых и жидких сред для обеспечения экологической безопасности и энергоэффективности, роботизированные комплексы для безопасной сортировки и паспортизации радиоактивных отходов, материалы и компоненты для лазерных технологий, оптоэлектроники, сетей 5G и медицинских применений.
Кроме того, участникам продемонстрировали разработку экологически чистого инсектицида на основе токсина паутинного яда для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, проекты по созданию научных сетей и ряд презентаций, посвященных доступу к установкам источников излучения.