17:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил КР на форуме в России

Председатель кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

Глава кабинета министров вместе с премьер-министрами стран ЕАЭС ознакомился с музеем в павильоне «Атом» на территории выставочного комплекса ВДНХ. Павильон является крупнейшим образовательным центром, посвященным развитию атомной промышленности. Экспозиции музея охватывают историю освоения атомной энергии — от первого советского проекта до современных научных и технологических достижений.

Позже Адылбек Касымалиев принял участие в работе международной конференции, проходившей на той же площадке. В ходе мероприятия представлены современные разработки в сфере науки и высоких технологий, включая системы очистки газовых и жидких сред для обеспечения экологической безопасности и энергоэффективности, роботизированные комплексы для безопасной сортировки и паспортизации радиоактивных отходов, материалы и компоненты для лазерных технологий, оптоэлектроники, сетей 5G и медицинских применений.

Кроме того, участникам продемонстрировали разработку экологически чистого инсектицида на основе токсина паутинного яда для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, проекты по созданию научных сетей и ряд презентаций, посвященных доступу к установкам источников излучения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354432/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Касымалиев заявил о срочной защите гор Кыргызстана на фоне климатических угроз
Глава кабмина позавтракал с депутатами Бундестага и поговорил о сотрудничестве
Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Астану
Бишкек и Москва договорились нарастить торговлю с $3,9 до $5 миллиардов
Кыргызстан и Россия строят новую школу в Бишкеке за 35 миллионов сомов
В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием
О намерении построить третью атомную электростанцию заявили в Казахстане
Строительство АЭС. КР приступила к оценке сейсмической опасности — посол РФ
В Кыргызстане отмечается рост внутреннего потребления рыбы
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
12 декабря, пятница
16:57
Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил КР на форуме в России Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил...
16:55
Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT
16:52
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
16:38
Комуз вместо гитары: Камчыбек Ташиев дал совет пограничникам
16:24
Ош и Андижан подписали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества