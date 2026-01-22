Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Институт геологии имени М.Адышева Национальной академии наук.
Во время визита ученые рассказали об основных направлениях исследований, реализуемых проектах и вкладе института в изучение минерально-сырьевого потенциала страны.
Глава кабмина осмотрел библиотеку, музейные экспонаты, включая найденные в Кыргызстане останки динозавров, рабочие помещения и лаборатории.
В институте ведут фундаментальные и прикладные исследования в области региональной геологии, полезных ископаемых, физической географии, геоэкологии и инженерной геологии.
Отдельно обсудили вопросы подготовки научных кадров, материально-технического обеспечения и перспектив развития института.
По итогам посещения профильным государственным органам даны поручения.