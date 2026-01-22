Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Институт геологии имени М.Адышева Национальной академии наук.

Во время визита ученые рассказали об основных направлениях исследований, реализуемых проектах и вкладе института в изучение минерально-сырьевого потенциала страны.

Глава кабмина осмотрел библиотеку, музейные экспонаты, включая найденные в Кыргызстане останки динозавров, рабочие помещения и лаборатории.

В институте ведут фундаментальные и прикладные исследования в области региональной геологии, полезных ископаемых, физической географии, геоэкологии и инженерной геологии.

Адылбек Касымалиев отметил значение геологических исследований для устойчивого социально-экономического развития республики и подчеркнул необходимость поддержки фундаментальной и прикладной науки. Он призвал министерства усилить взаимодействие с профильными научными учреждениями для внедрения современных разработок и технологий.

Отдельно обсудили вопросы подготовки научных кадров, материально-технического обеспечения и перспектив развития института.

По итогам посещения профильным государственным органам даны поручения.