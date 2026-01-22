15:16
Геология должна стать драйвером развития — визит главы кабмина в институт

Фото кабмина. Адылбек Касымалиев посетил Институт геологии

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Институт геологии имени М.Адышева Национальной академии наук.

Во время визита ученые рассказали об основных направлениях исследований, реализуемых проектах и вкладе института в изучение минерально-сырьевого потенциала страны.

Глава кабмина осмотрел библиотеку, музейные экспонаты, включая найденные в Кыргызстане останки динозавров, рабочие помещения и лаборатории.

В институте ведут фундаментальные и прикладные исследования в области региональной геологии, полезных ископаемых, физической географии, геоэкологии и инженерной геологии.

Адылбек Касымалиев отметил значение геологических исследований для устойчивого социально-экономического развития республики и подчеркнул необходимость поддержки фундаментальной и прикладной науки. Он призвал министерства усилить взаимодействие с профильными научными учреждениями для внедрения современных разработок и технологий.

Отдельно обсудили вопросы подготовки научных кадров, материально-технического обеспечения и перспектив развития института.

По итогам посещения профильным государственным органам даны поручения.
