Касымалиев заявил о срочной защите гор Кыргызстана на фоне климатических угроз

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев обратился к гражданам по случаю Международного дня гор, подчеркнув важность защиты горной природы и повышения устойчивости горных регионов в условиях климатических изменений.

В обращении он отметил, что именно горные районы наиболее уязвимы перед глобальными экологическими вызовами — таянием ледников, оползнями, лавинами, селями, деградацией лесов и утратой биоразнообразия. По его словам, эти процессы требуют от государства и общества решительных мер по адаптации и развитию устойчивых экосистем.

Адылбек Касымалиев напомнил, что инициатива президента Садыра Жапарова легла в основу Пятилетия действий по развитию горных регионов (2023–2027 годы), принятого Генассамблеей ООН. Кыргызстан, подчеркнул он, продолжает продвигать горную повестку на международном уровне и укреплять партнерство.

На национальном уровне, по его словам, предпринимаются шаги по улучшению условий жизни в горных регионах: развитие инфраструктуры, строительство дорог, цифровизация госуслуг, поддержка туризма, сельского хозяйства, зеленой экономики и расширение сети социальных учреждений.

Он призвал граждан и международных партнеров поддерживать устойчивое развитие гор, внедрять природоориентированные решения, беречь флору и фауну, развивать экологическую культуру и международное сотрудничество.

«Пусть горы и дальше дарят нам силу духа, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С Международным днем гор!» — говорится в заключительной части поздравления.