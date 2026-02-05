12:04
ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты

По поручению полномочного представителя президента Кыргызстана в Чуйской области Азамата Осмонова администрация Кара-Балты сформировала комиссию для отбора проб воды с целью анализа и выявления источника запаха в городской системе канализации, на который жалуются жители города.

3 февраля в рамках дня открытых дверей на предприятии завода «Джунда» члены комиссии совместно с представителями администрации Кара-Балты, руководством компании, жителями города и представителями местных СМИ приняли участие в отборе проб воды для последующего лабораторного анализа.

В ходе мероприятия руководство завода вместе с ответственными специалистами ознакомило гостей с интересующими их объектами, в частности, с производственными площадками предприятия, участком хранения, приема и отпуска нефтепродуктов, а также с участком сброса очищенных сточных вод в городскую систему канализации.

Специально для гостей приглашены сотрудники лаборатории компании, имеющей сертификат Агентства по аккредитации Кыргызской Республики. В их присутствии открыт участок сброса очищенных сточных вод предприятия в городскую канализацию и произведен забор проб воды. Все участники смогли оценить воду на наличие запаха. Следует отметить, что запах, на который ранее жаловались жители Кара-Балты, ни одним из присутствующих не обнаружен. По распоряжению руководства фирмы отобранная проба воды направлена на лабораторный анализ, результаты которого показали отсутствие вредных показателей.

Компания «Чайна Петроль Компани «Джунда» только в прошлом году выплатила более 20 миллионов сомов за сброс очищенных сточных вод в городскую систему канализации. Также за выброс веществ в окружающую среду в 2025-м выплачено более 15 миллионов.

В этот день жители города также смогли ознакомиться с работой производства, задать интересующие вопросы и посетить территорию завода. По инициативе руководства ЧПК «Джунда» на территории предприятия высажено почти 7 тысяч саженцев яблонь, вишен, груш и других деревьев. Озеленение проведено с целью улучшения экологической обстановки в городе и охраны окружающей среды.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала модернизация компании. Участникам мероприятия показана территория, на которой ведутся модернизационные работы. Руководство предприятия подробно разъяснило, к каким улучшениям приведет завершение модернизации. Ключевыми целями являются повышение качества перерабатываемых горюче-смазочных материалов, а также снижение вредных выбросов в окружающую среду.

«Чайна Петроль Компани «Джунда» всегда открыта к диалогу с жителями и представителями местных органов власти.
