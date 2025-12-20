12:00
Общество

Глава кабинета министров Кыргызстана поздравил сотрудников ГКНБ с праздником

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников и ветеранов органов национальной безопасности с их профессиональным праздником. В своем обращении он отметил главные достижения ведомства за последний период.

Борьба с коррупцией и преступностью

Глава кабмина подчеркнул, что общественность видит реальные результаты работы спецслужб. Выявленные коррупционные схемы позволили вернуть украденные средства в государственную казну. Кроме того, активные действия ГКНБ привели к нейтрализации лидеров криминальных структур — многие из них оказались под стражей или покинули пределы страны.

Границы и стабильность

Усилия сотрудников нацбезопасности помогли урегулировать пограничные вопросы с соседними странами, что стало важным шагом к установлению мира в регионе. По словам Адылбека Касымалиева, эффективная работа в сфере разведки и контрразведки позволила своевременно пресекать внешние и внутренние угрозы.

Образование и кадры

Особое внимание уделили подготовке новых специалистов. Создание профильной Академии ГКНБ обеспечило возможность обучать личный состав на основе собственного опыта и методик, постоянно повышая квалификацию офицеров.

Социальная поддержка

Экономические реформы последних лет позволили существенно улучшить материальную базу ведомства. В эксплуатацию ввели новое здание центрального аппарата, во всех областях построили современные административные объекты, а для работников и их семей возвели жилые дома и детские сады.

Адылбек Касымалиев выразил уверенность, что государство продолжит повышать уровень социальной защищенности и заработной платы сотрудников, обеспечивающих мирную жизнь народа.
