Бюджетные гранты. Какая область Кыргызстана получила больше всего денег и на что

Министерство финансов подвело итоги выполнения программы грантов за прошлый год. На нее выделили 984,2 миллиона сомов из республиканского бюджета (98,4 процента от запланированной суммы).

Изначально на стимулирующие гранты планировали выделить 1,5 миллиарда сомов. Комиссия одобрила 439 проектов. Однако после тендеров десять проектов отказались от грантов, так как завершили работы за собственные средства.

Стимулирующие гранты — это деньги, которые выделяют местным органам власти на конкурсной основе для реализации проектов по развитию территорий. Средства предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов и других источников. Цель программы — улучшение инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

В 2024-м по заявкам местных органов власти профинансировали 429 проектов на 984,2 миллиона сомов. Из них 422 проекта завершены, а 7 не успели закончить из-за задержек со стороны подрядчиков.



