Объем ВВП Кыргызстана достиг 205,5 миллиарда сомов за два месяца 2025 года

Валовой внутренний продукт Кыргызстана за январь — февраль 2025 года составил 205,5 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.

По сравнению с январем — февралем 2024 года ВВП увеличился на 10,7 процента.

Объем промышленной продукции достиг 104,7 миллиарда сомов, что на 14,7 процента больше, чем в январе — феврале 2024 года.

Рост промышленности обусловлен увеличением производства: