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Экономика

Объем ВВП Кыргызстана достиг 205,5 миллиарда сомов за два месяца 2025 года

Валовой внутренний продукт Кыргызстана за январь — февраль 2025 года составил 205,5 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.

По сравнению с январем — февралем 2024 года ВВП увеличился на 10,7 процента.

Объем промышленной продукции достиг 104,7 миллиарда сомов, что на 14,7 процента больше, чем в январе — феврале 2024 года.

Рост промышленности обусловлен увеличением производства:

  • очищенных нефтепродуктов (увеличение в 2,3 раза);
  • пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (в 1,6 раза);
  • фармацевтической продукции (на 41,8 процента);
  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 24,6 процента);
  • деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 21,4 процента);
  • основных металлов (на 3,2 процента);
  • текстиля и одежды (на 1,7 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322361/
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