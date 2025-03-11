Объем ВВП Кыргызстана достиг 205,5 миллиарда сомов за два месяца 2025 года

Валовой внутренний продукт Кыргызстана за январь — февраль 2025 года составил 205,5 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.
По сравнению с январем — февралем 2024 года ВВП увеличился на 10,7 процента.
Объем промышленной продукции достиг 104,7 миллиарда сомов, что на 14,7 процента больше, чем в январе — феврале 2024 года.
Рост промышленности обусловлен увеличением производства:
- очищенных нефтепродуктов (увеличение в 2,3 раза);
- пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (в 1,6 раза);
- фармацевтической продукции (на 41,8 процента);
- резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 24,6 процента);
- деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 21,4 процента);
- основных металлов (на 3,2 процента);
- текстиля и одежды (на 1,7 процента).