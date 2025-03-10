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Экономика

Фермерам предоставят до 10 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене

В целях своевременного и качественного проведения весенних полевых работ Фонд государственных материальных резервов предоставит фермерам до 10 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене 65 сомов. Об этом сообщают в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечают в ведомстве, фермерам рекомендуется выращивать сорта с высокой урожайностью культур и фруктов.

Также стоит заметить, что на проведение весенних полевых работ потребуются 42,2 тысячи тонн дизельного топлива, 12 тысяч тонн бензина. На сегодня проблем с поставками горюче-смазочных материалов нет.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, на нефтебазах и автозаправочных станциях имеется достаточное количество дизельного топлива и бензина.

Кроме того, сообщают в Минсельхозе, площадь неиспользуемых пахотных земель сократится на 3,3 тысячи гектаров до 35,7 тысячи. То есть общая посевная площадь в 2025-м составит 1 миллион 250 тысяч гектаров, что на 3,3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322217/
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