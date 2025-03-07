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Экономика

Кыргызстан-2030. Планируется строительство железной дороги Баткен — Коканд

В рамках Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года правительство запланировало масштабные проекты для развития Баткенской области.

Как ключевые инициативы обозначены:

  • «Баткен Сити» — создание нового административного и экономического центра с современной инфраструктурой.
  • Железная дорога Баткен — Коканд — улучшение транспортной инфраструктуры, развитие торговли и создание рабочих мест.
  • Модернизация аэропорта Баткена — расширение авиасообщения, привлечение инвестиций.
  • Модернизация аэропорта Раззакова — повышение качества авиаперевозок.
  • Автодороги Таян — Сай и Уч-Коргон — Дароот-Коргон — улучшение транспортного сообщения и грузоперевозок.
  • Завод ЖБИ — обеспечение строительных проектов материалами местного производства.
  • Переработка кварцевого песка — создание производства стекла и строительных материалов.
  • Водные проекты (БСР «Ганжак» и 10 БСР) — улучшение ирригации и освоение сельскохозяйственных земель.
  • Заказник «Гора Айгуль-Таш» и государственный памятник природы «Мадыген» — развитие туризма и привлечение инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322140/
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