В рамках Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года правительство запланировало масштабные проекты для развития Баткенской области.
Как ключевые инициативы обозначены:
- «Баткен Сити» — создание нового административного и экономического центра с современной инфраструктурой.
- Железная дорога Баткен — Коканд — улучшение транспортной инфраструктуры, развитие торговли и создание рабочих мест.
- Модернизация аэропорта Баткена — расширение авиасообщения, привлечение инвестиций.
- Модернизация аэропорта Раззакова — повышение качества авиаперевозок.
- Автодороги Таян — Сай и Уч-Коргон — Дароот-Коргон — улучшение транспортного сообщения и грузоперевозок.
- Завод ЖБИ — обеспечение строительных проектов материалами местного производства.
- Переработка кварцевого песка — создание производства стекла и строительных материалов.
- Водные проекты (БСР «Ганжак» и 10 БСР) — улучшение ирригации и освоение сельскохозяйственных земель.
- Заказник «Гора Айгуль-Таш» и государственный памятник природы «Мадыген» — развитие туризма и привлечение инвестиций.