За пять лет Кыргызстан и Вьетнам нарастили товарооборот в 13 раз

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с премьер-министром Вьетнама Фамом Минем Тинем в рамках официального визита в страну. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев заявил, что Кыргызстан ценит дружеские отношения с Вьетнамом и заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества.

«Убежден, мой визит откроет новую страницу в истории дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Вьетнамом. В этом году исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений. Вьетнам является для нас важным и надежным партнером в Юго-Восточной Азии. Активизация взаимодействия позволит вывести кыргызско-вьетнамские отношения на новый уровень», — заявил глава кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил рост товарооборота между странами в 13 раз с 2019 по 2024 год. Для дальнейшего экономического сотрудничества он предложил создать кыргызско-вьетнамскую межправительственную комиссию и подписать соглашения в сферах поощрения и защиты инвестиций, экономического сотрудничества и избежания двойного налогообложения.

Фам Минь Тин подчеркнул важность политического и экономического диалога и выразил готовность поддерживать инициативы по развитию торговли и инвестиций.

«Вьетнам высоко ценит отношения с Кыргызстаном, который является верным другом нашей страны. Мы нацелены на всеобъемлющее сотрудничество», — сказал премьер-министр Вьетнама.

Стороны обсудили сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, образования, горнорудной отрасли, туризма и культуры. Особое внимание уделили расширению транспортных и логистических связей.