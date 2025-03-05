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Экономика

Кыргызстан представил национальный стенд на туристической ярмарке в Берлине

В Германии открылась крупнейшая международная туристическая ярмарка ITB Berlin 2025. В этом году Кыргызстан представлен национальным стендом, организованным Фондом поддержки развития туризма, где работают 12 отечественных туркомпаний. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Официальное открытие стенда провели посол Кыргызстана в ФРГ Омурбек Текебаев и вице-президент Фонда поддержки развития туризма Асылбек Алиев.

Комментируя развитие отрасли и растущий интерес к стране со стороны туристов из Западной Европы и других регионов, Омурбек Текебаев привел ключевые цифры: «В 2024 году туристическая отрасль принесла почти $1 миллиард дохода и составила 6-7 процентов ВВП. Кыргызстан посетило 8,6 миллиона туристов при населении 7,1 миллиона, что означает 1,2 туриста на каждого жителя. Наша задача — сделать так, чтобы гости оставались в стране дольше и тратили здесь больше денег».

Привлечение иностранных туристов — главная цель участников национального стенда. Представители Фонда туризма и отечественные туроператоры рассказывают гостям выставки о туристическом потенциале Кыргызстана и знакомят их с местной культурой и традициями.

На стенде проходит множество встреч. Новое оформление павильона, уже высоко оцененное туркомпаниями, способствует продуктивному взаимодействию с зарубежными партнерами.

В этом году на ITB Berlin представлена масштабная деловая программа: более 400 международных спикеров обсуждают ключевые тренды, инновации и вызовы, которые определят будущее индустрии путешествий. Особое внимание уделяется технологиям и возможностям применения искусственного интеллекта.

Выставка ITB Berlin 2025 продлится до 6 марта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321873/
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