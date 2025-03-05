Товары теперь можно легализовать с помощью документа оприходования

В целях соблюдения налогового законодательства и упрощения процесса легализации товаров для налогоплательщиков, осуществляющих торговую деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога (по ставкам 0, 0,1, 0,5 и 1 процент), а также в зонах торговли с особым режимом, вводится новый бумажный документ — документ оприходования. Он позволит легализовать товарные операции, улучшить учетные процессы и снизить риски для бизнеса, сообщает Налоговая служба.

Документ оприходования — это официальный документ, который дает возможность зарегистрировать товары, если отсутствуют первичные учетные документы или они не были оформлены должным образом. Его использование станет важным шагом к прозрачности бизнес-процессов и обеспечению правильного налогового учета.

Основные преимущества для налогоплательщиков:

— Легализация товаров — возможность поставить на учет товары без первичных документов.

— Упрощение документооборота — дополнительный инструмент для легитимизации товарных операций.

— Прозрачность учета — повышение качества налогового контроля и снижение рисков недоимки или штрафных санкций.

Для оформления документа оприходования налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган и заполнить соответствующую форму. Подробная информация о процедуре и требованиях будет опубликована на официальных страницах Налоговой службы.

Легализовать товары можно только до 1 апреля 2025 года.

При этом оприходованию не подлежат:

— алкогольная продукция, табачные изделия, лекарства, медицинские изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов;

— нефть и нефтепродукты (за исключением смазочных масел и масел прочих — коды ТНВЭД 2710197100-2710199800);

— товары, на которые имеются решения Налоговой службы о результатах проверки или судебные решения, вступившие в законную силу.