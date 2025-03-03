Казахстан повышает тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 16 процентов с 7 марта 2025 года. Об этом уведомили в национальной компании «Қазахстан темир жолы».

Повышение затронет не только экспортные поставки, а также транзитные, что имеет большое значение для Кыргызстана.

Эксперты отмечают, что увеличение тарифа окажет существенное влияние на стоимость товаров, которые КР импортирует из России. Например, на поставки ГСМ — стратегически важная составляющая в экономике страны. Кыргызстан импортирует 90 процентов ГСМ из РФ. Эти грузы проходят транзитом через РК.

Рост стоимости транзитных перевозок и укрепление курса рубля могут повлиять на цену горюче-смазочных материалов и других товаров на внутреннем рынке КР.