00:33
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Экономика

Казахстан повышает тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 16 процентов

Казахстан повышает тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 16 процентов с 7 марта 2025 года. Об этом уведомили в национальной компании «Қазахстан темир жолы».

Повышение затронет не только экспортные поставки, а также транзитные, что имеет большое значение для Кыргызстана.

Эксперты отмечают, что увеличение тарифа окажет существенное влияние на стоимость товаров, которые КР импортирует из России. Например, на поставки ГСМ — стратегически важная составляющая в экономике страны. Кыргызстан импортирует 90 процентов ГСМ из РФ. Эти грузы проходят транзитом через РК.

Рост стоимости транзитных перевозок и укрепление курса рубля могут повлиять на цену горюче-смазочных материалов и других товаров на внутреннем рынке КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321533/
просмотров: 2289
Версия для печати
Материалы по теме
ОСАГО. Когда могут повысить стоимость полиса в Кыргызстане
В Казахстане предлагают ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,2 процента
Новые тарифы на электричество предлагает Минэнерго
В Казахстане определили место строительства АЭС
Расширение пунктов пропуска на границе обсудил глава кабмина в Астане
Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов
Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы
В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет
Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, а&nbsp;доллар и&nbsp;тенге подорожали. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на&nbsp;3&nbsp;марта Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта
Рубль и&nbsp;доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на&nbsp;5&nbsp;марта Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Самозапрет на&nbsp;кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения Самозапрет на кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году