00:33
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Экономика

От казино и букмекеров в январе в бюджет Кыргызстана поступил 31 миллион сомов

От казино, тотализаторов и букмекерских контор в январе в бюджет Кыргызстана поступил 31 миллион сомов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов.

Уточняется, что основную часть поступлений обеспечили зарегистрированные казино. В виде налогов они уплатили более 29,4 миллиона сомов. Букмекерские конторы и тотализаторы перечислили в бюджет 1 миллион.

Всего 134 тысячи сомов уплатили онлайн-казино. Залы игровых автоматов — 375 тысяч.

По сведениям Минфина, в январе прошлого года казино пополнили бюджет на 22 миллиона сомов.

Напомним, в июне 2022-го президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранцы, не достигшие 21 года, недееспособные иностранные граждане.

В 2023 году в бюджет страны от уплаты налога на игорную деятельность поступило 96 миллионов 896,2 тысячи сомов, сообщало Министерство финансов. Нардепы возмущались тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.

Три года назад, будучи министром экономики и коммерции, Данияр Амангельдиев заверял, что игорная деятельность будет приносить в бюджет от 3 миллиардов до 6,5 миллиарда сомов. Этого не произошло. Кабмин скорректировал собственные ожидания, сократив прогнозируемые поступления до 500 миллионов в год, начиная с текущего.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321521/
просмотров: 2108
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца
Госздания под казино. Что принесет новый закон для игорного бизнеса Кыргызстана
В гостиницах разрешат открывать казино. ЖК одобрил проект сразу в трех чтениях
Более 25 миллионов сомов поступило в бюджет страны от казино в сентябре
Чтобы инвестиции привлечь. Кабмин решил открывать казино в гостиницах с госдолей
Новые правила для игорных заведений принял кабинет министров
Госфиннадзор Кыргызстана готовит штрафы за рекламу 1xbet
Нарушается ли закон о рекламе во время трансляций футбольных матчей
Казино не приносят в бюджет обещанных властями 3 миллиардов сомов — депутат
Обнародовать имена организаторов онлайн-казино требует депутат Жогорку Кенеша
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, а&nbsp;доллар и&nbsp;тенге подорожали. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на&nbsp;3&nbsp;марта Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта
Рубль и&nbsp;доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на&nbsp;5&nbsp;марта Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Самозапрет на&nbsp;кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения Самозапрет на кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году