От казино и букмекеров в январе в бюджет Кыргызстана поступил 31 миллион сомов

От казино, тотализаторов и букмекерских контор в январе в бюджет Кыргызстана поступил 31 миллион сомов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов.

Уточняется, что основную часть поступлений обеспечили зарегистрированные казино. В виде налогов они уплатили более 29,4 миллиона сомов. Букмекерские конторы и тотализаторы перечислили в бюджет 1 миллион.

Всего 134 тысячи сомов уплатили онлайн-казино. Залы игровых автоматов — 375 тысяч.

По сведениям Минфина, в январе прошлого года казино пополнили бюджет на 22 миллиона сомов.

Напомним, в июне 2022-го президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранцы, не достигшие 21 года, недееспособные иностранные граждане.

В 2023 году в бюджет страны от уплаты налога на игорную деятельность поступило 96 миллионов 896,2 тысячи сомов, сообщало Министерство финансов. Нардепы возмущались тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.

Три года назад, будучи министром экономики и коммерции, Данияр Амангельдиев заверял, что игорная деятельность будет приносить в бюджет от 3 миллиардов до 6,5 миллиарда сомов. Этого не произошло. Кабмин скорректировал собственные ожидания, сократив прогнозируемые поступления до 500 миллионов в год, начиная с текущего.