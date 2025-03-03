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Экономика

В странах ЕАЭС сохраняется положительная динамика деловой активности

Согласно обновленному расчету совпадающих и опережающих индикаторов во всех странах Евразийского экономического союза, сохраняется позитивная динамика экономической активности. Об этом говорится в материалах Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что экономики Казахстана, Кыргызстана и России находятся в фазе подъема деловой активности. Армения и Беларусь — в фазе замедления.

В марте, согласно оценке ЕЭК, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане сохранятся текущие тенденции. Экономика России пройдет пик деловой активности, после чего перейдет к постепенному сдерживанию, для Армении ожидается дальнейшее замедление.

Опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в государствах евразийской «пятерки» в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321506/
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