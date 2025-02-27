В Кыргызстане доходы республиканского бюджета в январе 2025 года выросли на 25,6 процента по сравнению с первым месяцем прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Уточняется, что в январе 2024-го доходы бюджета составили 26,2 миллиарда сомов, а по итогам января 2025 года — 32,9 миллиарда сомов.

Налоговые доходы казны выросли до 29 миллиардов сомов (27,7 процента). Доля налогов в структуре доходной части в январе 2025 года составила 88,3 процента. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 86,8 процента.