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Экономика

Шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подорожать на 16 процентов

Популярные шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подорожать на 16–19 процентов, конфеты «Коркунов» — на 11–19 процентов, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5–15 процентов. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых оказались документы, разосланные иностранными производителями федеральным торговым сетям в России.

Компания Mars, владеющая брендами Snickers, Twix и M&M’s, и Mondelez, которая производит плитки Alpen Gold, Milka и печенье Oreo, повысили отпускные цены на свои товары. В феврале-марте рост составит 5-19 процентов.

Эксперты отметили, что в рознице ценники будут менять постепенно.Также производители столкнулись с увеличением затрат на упаковку, транспортировку и другие издержки.

Основной причиной подорожания называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобов и масло. Повышение должно происходить в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

Повышение цен на эти шоколадки, вероятно, произойдет и в Кыргызстане.

А в Казахстане министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев уже предложил отказаться от импортного шоколада.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321194/
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