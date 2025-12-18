На 36 процентов подорожали жилые дома в Кыргызстане в 2025 году. Об этом, выступая на круглом столе, где обсуждались проблемы и перспективы строительной отрасли, сообщил представитель Международной ассоциации строителей Кайнарбек Кулуев.

По его словам, при этом в Бишкеке цены выросли на 26 процентов, а на квартиры — на 18,5 процента.

«Количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 9,1 процента, при этом объем рынка в денежном выражении не увеличился», — сказал специалист.

По его мнению, уменьшение объема сделок также свидетельствует о снижении доступности жилья и подъеме реальной покупательской способности населения.

Кайнарбек Кулуев назвал основными причинами нехватку земельных участков для многоэтажного строительства, повышение стоимости стройматериалов и работы строителей, а также преференции, которые предоставляют исключительно государственным проектам.