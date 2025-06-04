ГУОБДД предупреждает о недопустимости повышения платы за проезд в такси

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД напоминает, что накануне празднования Курман айта самовольное повышение платы за проезд не допускается.

Отдел технического надзора ГУОБДД проводит на автовокзалах проверки и разъяснительную работу с водителями маршрутных и частных такси, осуществляющими рейсы из Бишкек в регионы.

«Накануне айта многие граждане направляются в сельскую местность. Могут найтись отдельные водители такси, которые попытаются воспользоваться этим и самовольно поднять плату за проезд. По этой причине дорожные инспекторы продолжают проводить разъяснительную и предупредительную работу с водителями.

Официально сообщаем, что в настоящее время отдел технического надзора ГУОБДД взял автовокзалы под контроль, и фактов самовольного повышения цен не зафиксировано», — говорится в сообщении.



