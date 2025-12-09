Можно и плакать, и радоваться. Чиновник о росте цен на сельхозпродукцию

На повышение цен на продукты питания в Кыргызстане повлияли как внутренние, так и внешние факторы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уран Чекирбаев.

По его словам, среди внутренних — повышение ВВП, зарплаты.

«И бюджетные, и частные организации стали повышать зарплату, экономика динамично растет, и, соответственно, повышается потребление. Вместе с тем нужно отметить, что цены на продукты питания и уровень инфляции в КР ниже по сравнению с нашими основными торговыми партнерами — Россией, Узбекистаном, Казахстаном. Среди внешних факторов — высокая инфляция у наших торговых партнеров. Геополитическая ситуация в мире, тарифные войны между крупными государствами повлияли на логистику поставок, особенно продовольствия. По данным Нацстаткома, повышение больше всего отразилось на фруктах, но тут нужно учитывать импорт цитрусовых, бананов и так далее», — сказал Уран Чекирбаев.

Он добавил, что на ситуации сказались и изменение климата, участившаяся в последние годы засуха. «Но в целом в Центральной Азии цены по сравнению с другими странами довольно доступные», — считает чиновник.

Он напомнил, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входят мука, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, растительное и сливочное масла, мясо, сахар-песок, рис, макаронные изделия, яйца, овощи (картофель, морковь, лук).

«Был период, когда стоимость моркови превысила 100 сомов за килограмм, но в то же время не росли цены на картофель и лук. Просто на тот момент оказался дефицит моркови в России и Беларуси, эти государства начали закупать у нас. Здесь можно и радоваться, и плакать. Высокие цены — плюс для наших фермеров, сельхозпроизводителей. Но есть отдельные категории граждан, которые зависимы от продуктов. Кыргызстан относится к странам с высокими затратами граждан на продукты питания. Есть развитые государства, где всего 5-10 процентов зарплаты уходит на продукты, у нас же значительно больше.

Поэтому изменение стоимости продовольствия становится чувствительным для части населения. Мы это понимаем, но чисто для фермеров это хорошо. И нужно учитывать, что более 60 процентов населения КР проживает в сельской местности, и доходы фермеров сильно зависят от полученной прибыли и цен. Всегда есть две стороны — проигравшие и выигравшие. Нужно учесть и общую инфляцию не только на продукты, но и на сырье (ГСМ) и материалы, услуги (вспашка, сбор урожая) и так далее. Все взаимосвязано», — подчеркнул Уран Чекирбаев.