Кыргызстан вошел в топ-5 импортеров шоколада из России. Об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2025 года РФ продавала шоколад в основном своим ближайшим соседям. В топ-5 импортеров вошли Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и Грузия.

Поставки в Казахстан за январь-апрель составили $78,3 миллиона. Следом расположились Азербайджан — почти на $23,5 миллиона, Узбекистан — на $21,5 миллиона, Кыргызстан — на $14 миллионов 700 тысяч и Грузия — на $8 миллионов.

Больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос в Болгарии (в четыре раза) и Саудовской Аравии (почти в два раза).