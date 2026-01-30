Антимонопольная служба потребовала от кафе и ресторанов не завышать цены

Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики провела круглый стол с представителями бишкекских кафе и ресторанов и предупредила о недопустимости необоснованного роста цен.

На встрече напомнили о нормах, действующих с 1 января 2026 года. Заведения общепита не имеют права взимать отдельную плату за обслуживание, подачу или сервировку — все расходы должны быть включены в цену, указанную в меню. Итоговая сумма в чеке не должна отличаться от стоимости по прейскуранту.

Фото Службы антимонопольного регулирования

В Антимонопольной службе отметили, что в январе зафиксирован рост цен в сфере общепита, в ряде заведений он превысил 15 процентов. Участники рынка заявили, что подорожание связано с увеличением аренды, коммунальных тарифов, стоимости топлива, продуктов, инвентаря и зарплаты, а также налоговой нагрузки.

По итогам обсуждения предприниматели договорились оптимизировать цены и ввести скидки в размере 10 процентов на заказы и самовывоз. Ассоциация HoReCa Club подготовит аналитику для дальнейших мер по стабилизации ситуации.

Антимонопольная служба напомнила, что заведения обязаны строго соблюдать законодательство и не нарушать права потребителей.