16:46
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество

Антимонопольная служба потребовала от кафе и ресторанов не завышать цены

Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики провела круглый стол с представителями бишкекских кафе и ресторанов и предупредила о недопустимости необоснованного роста цен. 

На встрече напомнили о нормах, действующих с 1 января 2026 года. Заведения общепита не имеют права взимать отдельную плату за обслуживание, подачу или сервировку — все расходы должны быть включены в цену, указанную в меню. Итоговая сумма в чеке не должна отличаться от стоимости по прейскуранту.

Службы антимонопольного регулирования
Фото Службы антимонопольного регулирования

В Антимонопольной службе отметили, что в январе зафиксирован рост цен в сфере общепита, в ряде заведений он превысил 15 процентов. Участники рынка заявили, что подорожание связано с увеличением аренды, коммунальных тарифов, стоимости топлива, продуктов, инвентаря и зарплаты, а также налоговой нагрузки.

По итогам обсуждения предприниматели договорились оптимизировать цены и ввести скидки в размере 10 процентов на заказы и самовывоз. Ассоциация HoReCa Club подготовит аналитику для дальнейших мер по стабилизации ситуации.

Антимонопольная служба напомнила, что заведения обязаны строго соблюдать законодательство и не нарушать права потребителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360002/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Аудит. Сотрудникам Госантимонополии выплачивали премии несколько раз в месяц
Автономия для госбольниц в КР. Платные услуги подорожают
На 36 процентов подорожали жилые дома в Кыргызстане в 2025 году
Кабмин усиливает контроль: антимонопольному органу расширили полномочия
Можно и плакать, и радоваться. Чиновник о росте цен на сельхозпродукцию
Готовимся к зиме: утверждены цены на уголь и услуги по его доставке
Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры
В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
В Кыргызстане имеются запасы ГСМ на один месяц
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
16:35
Антимонопольная служба потребовала от кафе и ресторанов не завышать цены Антимонопольная служба потребовала от кафе и ресторанов...
16:30
В 2025 году в Кыргызстане изготовили более 11 тысяч дорожных знаков
16:20
«Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
15:37
Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
15:30
На таджикско-афганской границе силовики РТ ликвидировали троих контрабандистов