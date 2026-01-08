13:46
Экономика

Кыргызстан вошел в десятку крупных импортеров шоколада из России

Кыргызстан вошел в десятку крупных импортеров шоколада из России. Об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что Казахстан, Беларусь и Узбекистан вошли в тройку стран, которые стали крупнейшими покупателями российского шоколада по итогам 2025 года.

По информации Федерального центра развития экспорта продукции «Агроэкспорт», с января по сентябрь казахстанские компании импортировали продукцию, общая стоимость которой составила $192 миллиона, Беларусь закупила у России шоколад на $123 миллиона, Узбекистан — более чем на $68 миллионов.

На четвертом и пятом местах соответственно находятся Азербайджан ($48 миллионов) и Армения ($28,5 миллиона), затем идут Кыргызстан ($26,1 миллиона), Грузия ($19,5 миллиона) и КНР ($14,4 миллиона).

В топ-10 также вошли Молдова ($7,7 миллиона) и Сербия ($6,8 миллиона).
