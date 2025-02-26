14:54
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Экономика

В 2024 году в Кыргызстане зафиксирован рекордный рост производства алкоголя

Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции подвело итоги 2024 года, сообщив о рекордных показателях производства отечественной алкогольной продукции. Об этом 24.kg рассказали в ведомстве.

По его данным, в 2024-м объем производства достиг 85 миллионов 450 тысяч литров, что является самым высоким показателем с 2014 года. Темп роста производства за четыре года (с 2020-го, когда объем составлял 28 миллионов 566 тысяч литров) составил около 300 процентов.

Наибольшую долю в общем объеме производства заняли пиво (51 миллион 292 тысяч литров) и водка (15 миллионов 999 тысяч литров).

Сумма уплаченного акцизного налога также стала рекордной, достигнув 4 миллиарда 289 миллионов сомов (включая 550,9 миллиона сомов от импорта из стран ЕАЭС).

Объем импорта алкогольной продукции в 2024 году составил 17 миллионов 624 тысячи литров, что в 4,8 раза меньше объема отечественного производства. Из них 14 миллионов 623 тысячи литров поступило из стран ЕАЭС, а 3 миллиона 1 тысяча литров — из третьих стран.

По итогам года доля отечественного производства в алкогольной отрасли составила 81 процент, импорта — 19 процентов. Общий объем алкогольной продукции на рынке достиг 92 миллиона 161 тысячи литров (в 2023 году: 82 процента к 18 процентам, при общем объеме 85 миллионов 293 тысячи литров).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321123/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Импорт крепких спиртных напитков из России в Кыргызстан увеличился на 41 процент
В Бишкеке пьяный мужчина угнал машину и врезался на ней в забор
Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки
В Кара-Балте пьяный мужчина ударил ножом в живот свою собутыльницу
Как справиться с похмельем после Нового года
Кыргызстан экспортировал 470 тысяч литров крепкого алкоголя с начала 2024 года
Кыргызстан экспортировал 2,5 миллиона литров пива с начала 2024 года
Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену акцизных марок
Дефицит и контрабанда. Поставщики просят пересмотреть срок замены акцизных марок
В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
Популярные новости
Российский рубль продолжает дорожать к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;февраля Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курсы валюты на 24 февраля
Российский рубль и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курсы валют на&nbsp;25&nbsp;февраля Российский рубль и тенге подешевели к сому. Курсы валют на 25 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;февраля. Что подешевело больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешевело больше всего
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 февраля
Бизнес
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
26 февраля, среда
14:46
В 2024 году в Кыргызстане зафиксирован рекордный рост производства алкоголя В 2024 году в Кыргызстане зафиксирован рекордный рост п...
14:25
В центре Бишкека незаконно приватизировали детский сад. Его вернули государству
14:14
Владельцы авто, подлежащих легализации, просят снизить стоимость сбора
14:00
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
13:52
Гибель подростков. Законы есть, страдает исполнение — детский омбудсмен