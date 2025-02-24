Изменения Налогового кодекса. Бизнесменам рассказали об основных новшествах

В Бишкеке состоялся IBC MeetUp, организованный Международным деловым советом совместно с Министерством экономики и государственной налоговой службой. Мероприятие, ставшее площадкой для диалога бизнеса и власти, посвящено актуальным вопросам изменений в налоговом законодательстве и администрировании. Об этом сообщается на сайте МДС.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных органов и дипломатических миссий, что подчеркивает важность государственно-частного диалога в вопросах налоговой политики.

Ключевые изменения в налоговом законодательстве:

Заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков подробно остановился на последних принятых и планируемых поправках в Налоговый кодекс. Среди наиболее значимых изменений:

Отмена всеобщего декларирования физических лиц и «нулевых отчетов». Теперь при отсутствии налогового обязательства предоставление «нулевых» отчетов не требуется.

Освобождение от подоходного налога реализации макулатуры и металлолома.

Установление ставки подоходного налога в размере 1 процента для таксистов и курьеров.

Введение льгот для торговых сетей при реализации сельскохозяйственной продукции.

Освобождение от уплаты бонуса сельхозпроизводителей при использовании подземных вод для сельскохозяйственных нужд.

Продление перехода на единый налог для строительных компаний до 1 июля 2025 года и снижение ставки для безналичных расчетов.

Пересмотр применения ЭТТН: в связи с многочисленными вопросами бизнеса рассматривается исключение применения ЭТТН для широкого ряда товаров.

Электронный документооборот в СНГ: опыт соседей

Мария Назарова, директор по налоговым вопросам ТОО Schneider Group, представила обзор практики применения электронных счетов-фактур и ЭТТН в странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Россия, Армения).

Она отметила, что электронный документооборот позволяет существенно упростить и ускорить бизнес-процессы, повысить прозрачность налогового администрирования.

По итогам встречи МДС подготовит рекомендации, которые направят в государственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер по улучшению налогового законодательства Кыргызстана.