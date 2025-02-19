Информационные расчеты по налогу на имущество. Кто может их больше не сдавать

В Кыргызстане с 1 января 2025 года налогоплательщики освобождены от представления информационных расчетов по налогу на имущество. Об этом сообщила Налоговая служба.

По ее данным, владельцы жилых домов, зданий, помещений, земельных участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, могут не подавать информационные расчеты в налоговый орган.

Освобождение также распространяется на нежилые объекты (контейнеры, ангары и другие), расположенные на рынках и мини-рынках и не зарегистрированные в ГУ «Кадастр».

Однако налогоплательщики, владеющие нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, земельными участками в пределах населенных пунктов и землями несельскохозяйственного назначения, обязаны подавать информационный расчет.

Срок подачи отчетности для юридических лиц — до 1 апреля и для физических — до 1 мая.

Теперь налоговые органы будут самостоятельно исчислять налоги на жилые здания, помещения и земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, и направлять извещения до 1 августа текущего налогового периода.

Кроме того, на основании сведений, предоставляемых владельцами (дирекцией) рынков и мини-рынков, ГНС в автоматизированном режиме будет начислять налог на нежилые сооружения (контейнеры, ангары и так далее), расположенные на их территории и не зарегистрированные в ГУ «Кадастр».

Данное упрощение стало возможным благодаря автоматизации налоговых процедур и интеграции систем с органами государственной регистрации, отметили в Налоговой службе.