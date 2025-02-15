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Экономика

В мире растет импортный спрос на сыр

В январе текущего года выросли мировые цены на молочную продукцию. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Отмечается, что цены выросли на 2,4 процента. А за год — на 24,3 процента. Больше всего выросли мировые котировки сыра. В январе 2025-го по сравнению с декабрем 2024 года он подорожал на 7,6 процента. Это отражает рост импортного спроса в мире в условиях медленного восстановления объемов производства и высоких объемов продаж на внутренних розничных рынках крупнейших стран-производителей.

Мировые цены на сливочное масло, напротив, продолжали снижаться, несмотря на рост спроса со стороны предприятий пищевой промышленности Европы и Океании. Также снизились мировые цены как на цельное, так и на обезжиренное сухое молоко, что стало результатом восстановления объемов производства в Европе и вялого внутреннего и импортного спроса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320065/
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