Цены на сахар в мире за год снизились на 18,5 процента. В ФАО рассказали почему

Мировые цены на сахар в январе текущего года по сравнению с январем 2024-го уменьшились на 18,5 процента. А за месяц снижение произошло на 6,8 процента. Такие данные приводятся на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Главным фактором этого снижения в январе были благоприятные предложения на мировом рынке и хорошие погодные условия в Бразилии в последние месяцы. Сахарный тростник уже высадили, уборочная кампания начнется в апреле 2025 года.

Кроме того, уменьшению цен также способствовало решение правительства Индии о возобновлении экспорта сахара, на который в октябре 2023-го ввели ограничения.