Предприниматели Кыргызстана получили 8,5 миллиарда беспроцентных кредитов

В рамках проекта «Экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий» Министерство финансов Кыргызстана предоставило предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 8 миллиардов 531 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект запустили 31 марта 2021 года, его финансируют Всемирный банк и Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк.

На 1 января 2025 года сумма беспроцентных кредитов достигла 8 миллиардов 531 миллиона 885 тысяч 18 сомов. Их получили 11 тысяч 307 предпринимателей.

Кредиты до 1 миллиона сомов получили 9 тысяч 521 предприниматель (5 миллиардов 636 миллионов 425 тысяч 918 сомов).

Кредиты до 3 миллионов сомов получили 1 тысяча 786 предпринимателей. Общая сумма составила 2 миллиарда 895 миллионов 459 тысяч 100 сомов.

Проект реализуют в Кыргызстане до июля 2027 года.