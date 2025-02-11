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Экономика

Предприниматели Кыргызстана получили 8,5 миллиарда беспроцентных кредитов

В рамках проекта «Экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий» Министерство финансов Кыргызстана предоставило предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 8 миллиардов 531 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект запустили 31 марта 2021 года, его финансируют Всемирный банк и Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк.

На 1 января 2025 года сумма беспроцентных кредитов достигла 8 миллиардов 531 миллиона 885 тысяч 18 сомов. Их получили 11 тысяч 307 предпринимателей.

  • Кредиты до 1 миллиона сомов получили 9 тысяч 521 предприниматель (5 миллиардов 636 миллионов 425 тысяч 918 сомов).
  • Кредиты до 3 миллионов сомов получили 1 тысяча 786 предпринимателей. Общая сумма составила 2 миллиарда 895 миллионов 459 тысяч 100 сомов.

Проект реализуют в Кыргызстане до июля 2027 года.

Критерии, необходимые для участия в проекте:

Категория 1 (до 1 миллиона сомов). Индивидуальные предприниматели, работающие менее шести месяцев по налоговому законодательству КР, чей годовой оборот не превышает 8 миллионов сомов.

Категория 2 (до 3 миллионов сомов). Индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие не менее шести месяцев по налоговому законодательству КР, чьи годовые обороты не превышают 30 миллионов сомов.

Сельское хозяйство не финансируется.

Срок использования финансовой помощи: до 36 месяцев.

Возможность предоставления льготного периода: до трех месяцев.

Перечень необходимых документов можно уточнить у банков – партнеров программы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319563/
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