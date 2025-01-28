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Экономика

В Кыргызстане растет спрос на импортные грузоперевозки

В Кыргызстане растет спрос на импортные грузоперевозки. Об этом сообщили в международной бирже грузоперевозок ATI.SU, которая подвела итоги 2024 года.

Отмечается, что существенно вырос спрос на доставку грузов из других стран в КР, при этом потребность бизнеса в экспортных перевозках закрепилась на уровне 2023-го.



Количество заявок на перевозки в Кыргызстан из других стран, размещенных на бирже, увеличилось на 37 процента в сравнении с 2023 годом. При этом рост спроса резко ускорился в четвертом квартале, когда количество заявок увеличилось на 105 процентов. В 2023 году также был зафиксирован существенный рост импортных грузоперевозок (+56 процентов).

Таким образом, тренд сохраняется, хотя и с некоторым замедлением. Несмотря на активность рынка, ставки на импортные перевозки перешли от роста к стагнации, оставшись на прошлогоднем уровне, говорится в сообщении.

Из отдельных направлений по абсолютному количеству заявок лидирует Россия, показавшая довольно существенный прирост (+35 процентов). Заметно прибавили также Беларусь и Казахстан. Любопытно, что растет спрос на доставку грузов из ряда европейских стран (Литвы, Польши, Нидерландов).

Что касается экспортных перевозок, то здесь наблюдается резкое замедление роста. По итогам 2024 года количество заявок на доставку грузов из Кыргызстана в другие страны увеличилось лишь на 6 процентов, в то время как годом ранее рост составил 67 процентов. При этом самым неудачным оказался четвертый квартал (-30 процентов в годовом выражении). Но, несмотря на стабилизацию рынка, ставки на экспортные перевозки за год подросли на 36 процентов.

Продолжает расти и количество заявок на внутренние перевозки — спрос вырос в два раза по итогам года. Однако важно учитывать эффект низкой базы. Местные компании, работающие на внутреннем рынке, начинают осваивать инструменты автоматизации логистики, но большинство до сих пор использует привычные формы взаимодействия между грузоотправителями и перевозчиками, такие как мессенджеры и телефон.

«В 2024 году мы увидели продолжение основных тенденций, которые обозначились годом ранее. После бурного роста в 2022 году, вызванного антироссийскими санкциями и перестройкой логистических процессов по всему СНГ, рынок автомобильных грузоперевозок перешел к более плавному развитию, — сказал директор Кыргызстанского представительства международной биржи грузоперевозок ATI.SU Эмирлан Бейилбаев.

По его словам, наиболее тревожный момент — замедление роста экспортных перевозок на традиционно наиболее активном российском направлении. Вероятно, это стало следствием новых санкций и мощного давления западных регуляторов, что осложнило проведение платежей. Несмотря на гибкий подход властей КР, банки страны вынуждены считаться с новыми ограничениями».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318161/
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