17:55
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Экономика

Определение предельных ставок по кредитам в Кыргызстане. Законопроект отозвали

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрели законопроект, которым предлагается определить предельные ставки по кредитам для населения.

В анализе текущей ситуации к законопроекту говорится, что в Кыргызстане функционируют 23 коммерческих банка, 9 микрофинансовых компаний, 71 микрокредитная компания, 34 микрокредитных агентства, 80 кредитных союзов и 447 ломбардов, а обслуживают они более 1,4 миллиона заемщиков. Это подчеркивает значительную зависимость населения от финансовых услуг.

Общий объем кредитов, выданных к 31 декабрю 2023 года, составляет более 296 миллиардов сомов. 

А в справке-обосновании пишется, что ставки по кредитам которые получают кыргызстанцы, достигают 32,83 процента, вследствие чего многие заемщики сталкиваются с невозможностью выполнения своих обязательств, что приводит к увеличению количества долговых кризисов и просрочек. 

Поэтому депутаты Шарапаткан Мажитова, Марлен Маматалиев, Камила Талиева, Бактыбек Сыдыков, Айсара Абдибаева, Аида Исатбек кызы, Медербек Алиев, Динара Ашимова и Нуржигит Кадырбеков инициировали определение максимальной ставки по кредитам для населения на уровне 21 процента для комбанков и 24 процента для нефинансовых кредитных организаций.

Кроме определения предельных ставок по кредитам, законопроектом предлагается сделать так, чтобы жилое помещение, принадлежащее физлицу и отданное банку в качестве залога, кредитное учреждение могло забрать только через суд.

Во время обсуждения законопроекта первым за коммерческие банки вступился депутат Саидбек Зулпуев. Он заявил, что уже год, после того как этот законопроект был вынесен на общественно обсуждение, банковский сектор в тихом шоке, а крупные международное доноры приостановили им финансирование. Он попросил коллег не поддерживать проект, потому что в Кыргызстане самые низкие ставки по кредитам среди всех стран СНГ.

Другой депутат Жумабек Салымбеков пояснил, что в Кыргызстане из 21 банка только 4-5 финучреждений имеют достаточно собственных средств. Все остальные получают у международных банков субардинированные кредиты по ставке от 12 до 15 процентов. И если будут установленные предельные ставки, то все эти банки просто закроются.

«Я понимаю, что народ должен получать дешевые кредиты, и сейчас «Элдик банк», «Айыл банк» начали выдавать кредиты с низкими процентами, многие заемщики комбанков перешли к ним», — сказал Салымбеков.

Он заявил, что комбанки, делая наценку, зарабатывают на кредитах всего лишь по 3,5 процента, при этом они обеспечивают работой несколько тысяч человек.

По словам депутата, из-за этого законопроекта комбанки страны уже получают письма от международных доноров с требованием вернуть деньги.  

«С банковским сектором нужно быть аккуратными. Мы можем нанести ему сильный урон финансовому институту и даже экономике страны этим законопроектом. А потом к нам на рынок начнут заходить банки России и Казахстана. У них денег много и ставки другие. Этот законопроект нельзя поддерживать», — сказал парламентарий.

На заседании озвучена позиция Национального банка. По словам заместителя председателя Бектура Алиева, главный регулятор против ограничения ставок по кредитам.

Дастан Бекешев отметил, что Национальный банк просит полномочия регулировать процентные ставки по кредитам в зависимости от ситуации в экономике, не ограничивая ставки законом. Депутат считает это правильным.

«Я бы поддержал законопроект, но тут должна быть четкая математика. Не так, чтобы просто цифру поставить в законопроекте. Пусть Национальный банк сам определяет ставки», — сказал Бекешев.

В итоге авторы отозвали свой законопроект, чтобы написать новый, согласовав его с Национальным банком.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317337/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты
Депутаты вводят ответственность за выдачу кредитов по завышенным ставкам
Депутаты хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать проценты по кредитам
Депутат предлагает сделать лизинг доступным для всех кыргызстанцев
Глава Минтруда не знает, под какой процент страна берет кредит в $30 миллионов
В парламенте требуют исключить базовую процентную ставку госипотеки
Кабмин выплатил процентную ставку по кредитам более 700 тысячам заемщиков
Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019-го, снизят проценты
Государство должно устанавливать процентные ставки для ломбардов
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар и&nbsp;российский рубль подешевели к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;16&nbsp;января Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января
Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;января Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 17 января
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;18&nbsp;января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Что подорожало больше всего
Бизнес
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
20 января, понедельник
17:41
Декларационная кампания. Глава Минздрава заработал меньше своих коллег Декларационная кампания. Глава Минздрава заработал мень...
17:40
Определение предельных ставок по кредитам в Кыргызстане. Законопроект отозвали
17:22
Новый президент Грузии в честь Крещения помиловал 613 осужденных
17:20
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает расти
16:31
В Оше инспектора УОБДД задержали за систематические поборы с водителей