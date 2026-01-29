В Оше посетитель пожаловался на взимание платы за обслуживание в кафе

Житель города Ош сообщил 24.kg о взимании платы за обслуживание в одном из пунктов общественного питания.

По его словам, в чеке кафе «Гурман бургер», расположенного на улице Мамбета Токсонбаева, в общей сумме указано дополнительное начисление за обслуживание.

Посетитель отметил, что обратился к персоналу с просьбой вычесть проценты за обслуживание, но официанты заявили, что соответствующий закон якобы еще не вступил в силу. Горожанин подчеркнул, что норма начала действовать с 1 января 2026 года. Сотрудники заведения сообщили, что передадут информацию руководству.

Фото читателя

Житель города просит компетентные органы обратить внимание на ситуацию и дать правовую оценку действиям заведения общественного питания.

