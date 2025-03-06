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Экономика

Высокие процентные ставки по кредитам прокомментировал глава Минфина

Высокие процентные ставки по кредитам в коммерческих банках прокомментировал глава Министерства финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев.

По его словам, как кредитный портфель, так и капитал банков в стране очень маленькие.

Глава ведомства считает: чтобы коммерческий банк смог выживать, ему нужны собственные доходы. «Имея небольшой капитал, это сделать весьма сложно, поэтому и есть определенные трудности в механизме снижения процентных ставок», — сказал он.

Минфин работает над увеличением уставного капитала комбанков и будет в ближайшие годы добиваться снижения процентных ставок по кредитам.

По мнению Алмаза Бакетаева, комбанкам необходимо увеличивать свой капитал минимум в пять-десять раз.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321893/
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