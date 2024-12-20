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Экономика

Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития

Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления своей государственности. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на Народном курултае.

Он отметил, что благодаря последовательным реформам и эффективному управлению экономика страны демонстрирует исторический рост.

Основные показатели:

  • В 2020 году ВВП составлял 639 миллиардов сомов, а в 2024-м ожидается показатель в 1,5 триллиона. Это рост в 2,5 раза за короткий срок.
  • В 2025 году ВВП, по прогнозам, превысит 1,8 триллиона сомов, что означает утроение объема экономики по сравнению с 2020-м.

Государственный бюджет:

  • В 2020 году бюджет составлял 247 миллиардов сомов.
  • К концу 2024-го он достигнет 687 миллиардов сомов — почти втрое больше, чем в 2020-м.
  • В 2025 году ожидается превышение отметки в 700 миллиардов сомов.

Глава государства подчеркнул, что успехи достигнуты благодаря открытому диалогу с обществом, взаимному доверию и поддержке. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314850/
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