Чистое состояние Илона Маска достигло рекордного значения, превысив $400 миллиардов. По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал бизнесмена теперь оценивается в $439,2 миллиарда. Последним фактором роста стала продажа акций его частной компании SpaceX, которая увеличила состояние Маска на $50 миллиардов.

С конца 2022 года, когда его капитал уменьшился более чем на $200 миллиардов, финансовое положение Илона Маска значительно улучшилось. Рост особенно ускорился после победы Дональда Трампа на президентских выборах в прошлом месяце. Маск стал заметным политическим донором и сторонником Трампа. После выборов только акции Tesla подорожали на 65 процентов.

Ожидается, что Илон Маск займет ключевую должность в новой администрации США как соруководитель Департамента эффективности государственного управления. Это даст ему возможность напрямую влиять на решения в Вашингтоне.

Кроме того, стартап предпринимателя в сфере искусственного интеллекта xAI удвоил свою оценку и достиг стоимости $50 миллиардов. На днях SpaceX и инвесторы договорились о покупке акций на сумму $1,25 миллиарда у сотрудников и других инсайдеров компании. Эта сделка подняла стоимость SpaceX до $350 миллиардов, что делает ее самым дорогим частным стартапом в мире.

Дональд Трамп в предвыборных речах поддерживал идею Илона Маска о высадке на Марс и присутствовал на запуске SpaceX в Техасе после выборов. SpaceX получает значительную часть доходов по государственным контрактам США и рассчитывает на поддержку новой администрации.

Однако на прошлой неделе Маск столкнулся с трудностями: суд штата Делавэр отказался утвердить его компенсационный пакет Tesla за 2018-й. Этот пакет предусматривал опционы на акции компании на сумму более $100 миллиардов, которые бизнесмен мог получить при достижении определенных целей. Суд посчитал такую выплату чрезмерной и несправедливой по отношению к акционерам.

Согласно последним данным, за Илоном Маском следует Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, с состоянием $206 миллиардов. На третьем месте находится Джефф Безос, основатель Amazon, с капиталом $205 миллиардов.

Таким образом, даже без учета компенсационного пакета Tesla состояние Маска значительно превышает капиталы других миллиардеров.