Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о намерении передать 99 процентов своего состояния, оцениваемого в $107 миллиардов, на благотворительность в течение следующих 20 лет. Все средства будут направлены через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который планируется закрыть к 31 декабря 2045 года.

По информации The Wall Street Journal, общая сумма благотворительных расходов фонда может превысить $200 миллиардов. Средства будут направлены на решение глобальных проблем — борьбу с бедностью, детской смертностью, полиомиелитом, малярией и неравенством в образовании.

Гейтс отметил, что его вдохновили слова американского промышленника Эндрю Карнеги: «Человек, который умирает богатым, умирает позорно». По его словам, решение ускорить темпы пожертвований связано с сокращением международной помощи в сфере здравоохранения со стороны США, Великобритании и Франции.

Речь идет о фонде, который он основал вместе с бывшей женой в 2000 году. Раньше предполагалось, что организация будет работать еще десятилетиями после их смерти. Теперь все по-другому: за два десятилетия фонд потратит весь капитал и завершит работу.

С момента основания в 2000 году фонд уже вложил более $100 миллиардов в глобальные программы здравоохранения и образования. В 2024 году Мелинда покинула организацию, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

До завершения работы фонда в 2045 году планируется ежегодно расходовать около $9 миллиардов.

Гейтс выразил надежду, что его шаг станет примером для других миллиардеров и будет способствовать более активной благотворительности.