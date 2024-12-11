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Экономика

В Кыргызстане расширяется производство отечественных лекарств

Фото пресс-службы кабмина КР

Отечественный производитель «Айданфарма» готовится к выпуску 120 видов таблеток и капсул, 20 видов мазей, а также 10 видов сиропов и суспензий. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.

По его данным, среди препаратов, которые планируется производить, — азитромицин, амброксол, ибупрофен, омепразол, ацикловир, диклофенак, каптоприл, кетопрофен, кетотифен и урсодезоксихолевая кислота. Также будут выпускаться стерильные и нестерильные бинты, гипсовые повязки, вата и спиртовые салфетки.

На данный момент более 90 процентов фармацевтического рынка Кыргызстана занимает импортная продукция. Поэтому обеспечение внутреннего спроса за счет отечественного производства является важной задачей. В дальнейшем рассматривается возможность выхода на экспорт, что положительно повлияет на объем внутреннего валового продукта страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313812/
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