ОАО «Айдан Фарма» внесено в программу приватизации государственного имущества. Об этом говорится в постановлении кабинета министров, который внес изменения в программу приватизации госимущества на 2023–2025 годы. Поправки подписал глава кабмина Акылбек Касымалиев.

Согласно документу, в перечень объектов, подлежащих приватизации, включено открытое акционерное общество «Айдан Фарма». Государству принадлежит 65,086 процента акций предприятия, из которых 100 процентов подлежат приватизации.

Кабмин направит постановление в Жогорку Кенеш, оно вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, в декабре 2024 года завод «Айдан Фарма» был передан в государственную собственность. Тогда еще министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что предприятие начало производство медицинского этилового спирта. Он также обещал выпуск в ближайшее время более 50 наименований лекарственных средств, включая парацетамол, ибупрофен, ацетилсалициловую кислоту и ацикловир.

Производственная мощность завода позволяет выпускать до 10 тысяч упаковок препаратов в сутки.