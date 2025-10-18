17:32
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Экономика

Кыргызстан впервые начнет производство ковролина: подписано соглашение

Азербайджано-Кыргызский Фонд развития и ОсОО «Орион Гранд» подписали инвестиционное соглашение о финансировании проекта по созданию в Кыргызстане современного предприятия по производству ковролина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Это первый подобный проект в Кыргызской Республике. Ковролин на данный момент полностью импортируют в республику из-за рубежа.

Реализация проекта позволит:

  • создать местное производство ковролина и заместить часть импорта;

  • создать новые рабочие места;

  • укрепить промышленный потенциал страны.

Общая стоимость проекта — $3,2 миллиона. При этом сумма финансирования от Азербайджано-Кыргызского Фонда развития составит $1 миллион.

Производство ориентировано не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347657/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода
В Оше приостановили работу незаконно действующего камнедробильного завода
В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
Бывший хлебзавод Сулюкты вернули государству
В Чуйской области заработал завод по производству взрывчатых материалов
Кирпичный завод в Кара-Суу вернули в государственную собственность
Депутат: Китайцы готовы превратить целую область в КР в цветущий край
В Иссык-Кульской области красивую природу портит дым асфальтового завода
На Иссык-Куле построят современный консервный завод
Популярные новости
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Долг за&nbsp;асфальт: как кредит &laquo;купил&raquo; Кыргызстану новый закон о&nbsp;безопасности Долг за асфальт: как кредит «купил» Кыргызстану новый закон о безопасности
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
17:16
Кыргызстан впервые начнет производство ковролина: подписано соглашение Кыргызстан впервые начнет производство ковролина: подпи...
16:49
Ташиев подарил жителю Чуйской области трехкомнатный дом
16:44
Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога
16:23
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций
16:05
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм