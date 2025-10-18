Кыргызстан впервые начнет производство ковролина: подписано соглашение

Азербайджано-Кыргызский Фонд развития и ОсОО «Орион Гранд» подписали инвестиционное соглашение о финансировании проекта по созданию в Кыргызстане современного предприятия по производству ковролина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Это первый подобный проект в Кыргызской Республике. Ковролин на данный момент полностью импортируют в республику из-за рубежа.

Реализация проекта позволит:

создать местное производство ковролина и заместить часть импорта;

создать новые рабочие места;

укрепить промышленный потенциал страны.

Общая стоимость проекта — $3,2 миллиона. При этом сумма финансирования от Азербайджано-Кыргызского Фонда развития составит $1 миллион.

Производство ориентировано не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.